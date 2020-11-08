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Гидрогелевые патчи бережно ухаживают за нежной кожей, уменьшают отечность, избавляют от темных кругов, разглаживают и придают отдохнувший вид. Патчи пропитаны высококонцентрированной эссенцией, которая оказывает на кожу комплексное воздействие и помогает продлить ее молодость.

Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch - купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.