Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Активные компоненты
|муцин улитки
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch
|Объем, мл
|90 мл
|Применение
|приложите патчи на чистую сухую кожу под глазами и оставьте на 20-30 минут. Затем удалите
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Тип средства
|патчи для области вокруг глаз
|Эффект от использования
|выравнивающий, антивозрастной, тонизирующий, восстанавливающий, увлажняющий
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