Гидрогелевая маска для лица с золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Energy Hydrogel Facial Mask

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска гидрогелевая для лица
|Тип кожи
|возрастная
|Эффект от использования
|омолаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|3W Clinic Collagen & Luxury Gold Energy Hydrogel Facial Mask
|Применение
|приложите маску на очищенную и тонизированную кожу лица на 20-30 минут. Затем снимите маску, а остатки сыворотки распределите по коже
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 г
|Активные компоненты
|гидролизованный коллаген, золото
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