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Гиалуроновый крем для увлажнения и омоложения кожи Secret Key Hyaluron Aqua Soft Cream

Артикул: 228416
Гиалуроновый крем для увлажнения и омоложения кожи Secret Key Hyaluron Aqva Soft Cream
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228416
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БрендSecret Key
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, антивозрастной
Возрастной диапазонот 25
КоллекцияSecret Key Hyaluron Aqva Soft Cream
Применениеиспользуйте на чистую кожу или после эмульсии. Нанесите немного крема на кожу лица или тела и равномерно распределите легкими массирующими движениями.
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыгиалуроновая кислота
Увлажняющий крем для лица, оказывающий омолаживающее и освежающее действие. Крем имеет легкую гелевую формулу, но отлично помогает справиться с пигментацией, морщинами, запустить процесс обновления кожи. В составе крема – гиалуроновая кислота, активно увлажняющая кожу, ускоряющая синтез эластина и коллагена в клетках, активно способствующая заживлению ран, следов постакне. Помимо гиалуроновой кислоты, крем содержит 10 растительных экстрактов, снимающих воспалительные процессы, уменьшающие зуд и различные покраснения на коже, а также интенсивно успокаивающих раздражение. Коллаген помогает разгладить кожу, выровнять ее рельеф и вернуть ей красоту и молодость.


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