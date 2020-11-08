Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Увлажняющий крем для лица, оказывающий омолаживающее и освежающее действие. Крем имеет легкую гелевую формулу, но отлично помогает справиться с пигментацией, морщинами, запустить процесс обновления кожи. В составе крема – гиалуроновая кислота, активно увлажняющая кожу, ускоряющая синтез эластина и коллагена в клетках, активно способствующая заживлению ран, следов постакне. Помимо гиалуроновой кислоты, крем содержит 10 растительных экстрактов, снимающих воспалительные процессы, уменьшающие зуд и различные покраснения на коже, а также интенсивно успокаивающих раздражение. Коллаген помогает разгладить кожу, выровнять ее рельеф и вернуть ей красоту и молодость.

Гиалуроновый крем для увлажнения и омоложения кожи Secret Key Hyaluron Aqua Soft Cream - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.