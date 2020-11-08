Гиалуроновый крем для увлажнения и омоложения кожи Secret Key Hyaluron Aqua Soft Cream

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, антивозрастной
|Возрастной диапазон
|от 25
|Коллекция
|Secret Key Hyaluron Aqva Soft Cream
|Применение
|используйте на чистую кожу или после эмульсии. Нанесите немного крема на кожу лица или тела и равномерно распределите легкими массирующими движениями.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|гиалуроновая кислота
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