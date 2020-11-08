Восстанавливающий шампунь с протеинами A'PIEU Super Protein Shampoo

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|A'PIEU
|Тип товара
|Шампуни для волос
|Тип средства
|шампунь для волос
|Тип волос
|поврежденные
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|очищающий, восстанавливающий, питающий, укрепляющий
|Применение
|на влажные волосы и кожу головы нанести шампунь, вспенить массирующими движениями, смыть теплой водой
|Коллекция
|APIEU Super Protein Shampoo
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|500 мл
|Активные компоненты
|пшеничные протеины, масло жожоба, миндальное масло, Vita Complex
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