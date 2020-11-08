Восстанавливающая ночная сыворотка Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|отбеливающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule
|Применение
|наносите на очищенную кожу в качестве вечернего ухода, дайте впитаться
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов
|Активные компоненты
|стволовые клетки винограда, стволовые клетки томатов, стволовые клетки зеленого чая, аденозин, биолизат (фермент бифидобактерии), арбутин, ниацинамид
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