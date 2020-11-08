Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Mizon Aging Care Firming Solution S-Venom Wrinkle Tox Cream — это крем от морщин с ботокс-эффектом. Это превосходное разглаживающее средство позволяет выровнять структуру вашего лица безоперационным и безинъекционным способом. Крем содержит уникальный змеиный трипептид SYN-AKE, который снижает действие лицевых мышц, разглаживая мимические и возрастные морщины.

Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.