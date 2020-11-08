Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370)

Монитор игровой ASUS MG248QR 24 – высокотехнологичное современное устройство, отвечающее самым высоким требованиям геймеров. Обладает небольшим временем отклика 1 мс и высокой частотой 144 Гц, позволяющими достичь на 24-дюймовом экране матрицы TN+film с разрешением 1920 x 1080, соотношением сторон 16:9 и яркостью 350 кд/м2 максимально четкого изображения, подаваемого без задержек. Технология FreeSync предоставляет возможность адаптировать настройки под особенности изображения, что всегда дает положительный результат. Широкие углы обзора, 170° по горизонтали и 160° – по вертикали, на игровом мониторе ASUS MG248QR 24 визуально расширяют видимую область, что повышает уровень комфорта при просмотре и выполнении любых операций на компьютере. Оборудован разъемами DVI, HDMI, Display Port, позволяющими подключать различные устройства. Устанавливается на эргономичной регулируемой подставке, позволяющей изменить параметры расположения экрана по отношению к пользователю в зависимости от его потребностей.