Монитор ASUS MG248QR 24" геймерский монитор Full-HD (90LM02D3-B01370)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|7,7
|USB-концентратор
|нет
|Угол обзора по горизонтали
|170°
|Угол обзора по вертикали
|160°
|Тип матрицы
|TN+film
|Тип
|LED-монитор
|Стандарт крепления
|100х100 VESA
|Разъемы
|HDMI, DVI, DisplayPort, разъем для наушников
|Разъем USB Type-C
|нет
|Покрытие экрана
|матовое
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1920х1080
|Поддержка синхронизации
|FreeSync
|Питание
|внешний блок питания
|Комплект поставки
|монитор, руководство пользователя, комплект кабелей
|Диагональ экрана, дюйм
|24
|Габаритные размеры, см
|56.1х48.9х21.1
|Встроенные динамики
|есть
|Время отклика
|1 мс
|Яркость
|350 кд/м2
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