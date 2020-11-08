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Ноутбук ASUS Flip Touch UX370UA-C4201T 13.3" Blue (90NB0EN1-M10510) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 119880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.