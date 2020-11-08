Ноутбук ASUS Flip Touch UX370UA-C4201T 13.3" Blue (90NB0EN1-M10510)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Ноутбуки
|Диагональ экрана, дюйм
|13.3
|Разрешение экрана
|1920х1080
|Процессор
|Intel Core i7 8550U
|Тип батарей
|Li-lon
|Страна производитель
|Китай
|Частота процессора
|1.8 ГГц
|Количество ядер процессора
|четырехъядерный
|Объем оперативной памяти
|16384 Мб
|Тип графического контроллера
|интегрированный
|Графический контроллер
|Intel UHD Graphics 620
|Вес
|1.1 кг
|Операционная система
|Windows 10
|Объем SSD
|512 Гб
|Цвет
|синий
|Цвет клавиатуры
|черный
|Оптический привод
|отсутствует
|Сенсорный экран
|есть
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Стандарт Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n/ac
|Версия Bluetooth
|v4.1
|Порты USB Type-C
|2
|Размеры (ШхГхВ), мм
|311 х 211 х 11.2 мм
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