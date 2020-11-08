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Метеостанция Bresser National Geographic с одним экраном

Артикул: 228189
  • Метеостанция Bresser National Geographic с одним экраном - фото 1
  • Метеостанция Bresser National Geographic с одним экраном - фото 2
Метеостанция Bresser National Geographic с одним экраном - фото 1
Метеостанция Bresser National Geographic с одним экраном - фото 2
6 198 руб. 
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+ 204 КэтКоинов
Артикул: 228189
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрда
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -10 до +60 °C
Дисплейда
Дополнительные функциисохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь 
Звуковая индикацияда
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)128х69х15
Метеостанция Bresser National Geographic с одним экраном – это компактная метеостанция у вас дома. Прибор показывает информацию о погоде на ЖК-экране, предсказывает гололедицу, а также слишком высокие или низкие температуры. Метеостанция, установленная на специальную подставку или закрепленная на стене, станет оригинальным элементом вашего интерьера. Экран метеостанции поделен на три блока. Один показывает специальные символы погоды, второй – температуру, а третий – время. На задней стенке прибора расположены кнопки управления, которые помогут его настроить и получить дополнительные данные. Эта метеостанция также способна сохранять и обрабатывать полученную информацию. В комплект входит внешний датчик, который можно установить как внутри, так и снаружи помещения. Он взаимодействует со станцией по беспроводному соединению. Дистанция между ними может достигать 30 метров. Внешний датчик питается от 2 батареек типа ААА.


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Метеостанция Bresser National Geographic с одним экраном - стоимость товара 6198 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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