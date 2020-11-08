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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица The Saem Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл

Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл

Артикул: 228077
  • Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл - фото 1
  • Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл - фото 2
  • Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл - фото 3
Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл - фото 1
Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл - фото 2
Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл - фото 3
2 470 руб. 

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Артикул: 228077
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыниацинамид, керамиды, аденозин, масло виноградных косточек
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Waratah Ampoule
Применениенанесите небольшое количество средства на кожу мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияосветляющий, тонизирующий
Ампульная эссенция содержит увлажняющие капсулы, которые восстанавливают гидро-баланс сухой кожи, обладает успокаивающим действием. Обладает эффективным тонизирующим действием, Способствует осветлению тона, улучшению эластичности


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Эссенция ампульная с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Ampoule 55мл – стоимость товара 2470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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