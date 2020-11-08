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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры The Saem Тонер антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Toner 150мл

Тонер антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Toner 150мл

Артикул: 228018
Тонер антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Toner 150мл
2 550 руб. 

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Артикул: 228018
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыулиточный муцин, гиалуроновая кислота, коллаген, аденозин, комплекс ягодных экстрактов
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Toner
Не содержитбез парабенов, без сульфатов, без спирта
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениенанести тонер на чистую кожу с помощью ватного диска или пальцев и оставить до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, противоотечный, осветляющий, антивозрастной
Антивозрастной тонер, который обеспечит необходимое увлажнение кожи и ее интенсивное восстановление. Он мягко осветляет пигментацию, разглаживает морщины и дарит невероятное чувство свежести.


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Тонер антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Toner 150мл - по цене 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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