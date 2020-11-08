Тонер антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Toner 150мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|улиточный муцин, гиалуроновая кислота, коллаген, аденозин, комплекс ягодных экстрактов
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Toner
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов, без спирта
|Объем, мл
|150 мл
|Пол
|для всех
|Применение
|нанести тонер на чистую кожу с помощью ватного диска или пальцев и оставить до полного впитывания
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тонер для лица
|Эффект от использования
|увлажняющий, противоотечный, осветляющий, антивозрастной
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