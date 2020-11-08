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Тинт для губ гелевый The Saem Saemmul Jelly Candy Tint 05 Candyfloss 8гр

Артикул: 227945
Тинт для губ гелевый The Saem Saemmul Jelly Candy Tint 05 Candyfloss 8гр
500 руб. 
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Артикул: 227945
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, ухаживающий
Текстурагелевая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 05 Candyfloss 05 Candyfloss
КоллекцияThe Saem Saemmul Jelly Candy Tint
Страна бренда Южная Корея
Средство содержит экстракт фенхеля, гидролизованный коллаген, экстракт меда, пантенол и т.д. Гелевая текстура придает коже губ глянцевый блеск и яркие оттенки. Текстура создает эффективное сцепление с поверхностью кожи губ, создавая полупрозрачный блеск и гладкость кожи, зрительно увеличивает объем. Сочетает увлажняющие частицы со специальными пигментами для достижения яркого цвета и увлажнения. Создает насыщенный тон одним касанием.


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Самовывоз невозможен
Тинт для губ гелевый The Saem Saemmul Jelly Candy Tint 05 Candyfloss 8гр – стоимость товара 500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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