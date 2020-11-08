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Тинт для губ The Saem Saemmul Serum Lipgloss WH01 4,5гр

Артикул: 227934
Тинт для губ The Saem Saemmul Serum Lipgloss WH01 4,5гр
460 руб. 
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Артикул: 227934
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффектпридающий блеск, ухаживающий
Текстуралегкая
Группа оттенковбелые и прозрачные
ТонThe Saem WH01 WH01
КоллекцияThe Saem Saemmul Serum Lipgloss
Страна бренда Южная Корея
Прекрасное покрытие, которое буквально скользит по губам, словно лаская их. Не липкий, имеет нежную текстуру. Не расплывается за контуры губ. Имеет объемный эффект, благодаря мерцанию, губы визуально кажутся больше. Супер увлажняющий эффект, особенно оценят девчонки, у кого губы сухие и трескаются. Широкая цветовая гамма, удобный изогнутый аппликатор, которым можно достать остатки блеска из тюбика.


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Самовывоз невозможен
Тинт для губ The Saem Saemmul Serum Lipgloss WH01 4,5гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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