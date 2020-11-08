Тинт для губ The Saem Saemmul Serum Lipgloss CR01 4,5мл

Прекрасное покрытие, которое буквально скользит по губам, словно лаская их. Не липкий, имеет нежную текстуру. Не расплывается за контуры губ. Имеет объемный эффект, благодаря мерцанию, губы визуально кажутся больше. Супер увлажняющий эффект, особенно оценят девчонки, у кого губы сухие и трескаются. Широкая цветовая гамма, удобный изогнутый аппликатор, которым можно достать остатки блеска из тюбика.