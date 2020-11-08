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Мягкое, гипоаллергенное очищение кожи, эмульсионно-масляный тип средства легко проникает в кожу, не нарушает липидный барьер, поддерживает оптимальный гидро-баланс кожи. Улучшает текстуру кожи, придает ей гладкость. Содержит 7 растительных ингредиентов, которые помогают успокоить кожу, способствуют ее смягчению и сохранению эластичности. Обеспечивает превосходный очищающий эффект, препятствует появлению сухости кожи.

Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Phyto Seven Lip & Eye Makeup Remover 150мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.