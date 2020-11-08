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Средство двухфазное для снятия макияжа The Saem Natural Condition Sparkling Lip & Eye Remover 155мл

Артикул: 227868
Средство двухфазное для снятия макияжа с термальной водой The Saem Natural Condition Sparkling Lip & Eye Remover 155мл
670 руб. 

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Артикул: 227868
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствасредство для снятия макияжа
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Natural Condition Sparkling Lip & Eye Remover
Применениетщательно встряхните флакон, смочите спонж и приложите к коже на 5-10 сек. После мягко очистите кожу
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов, без спирта
Активные компонентытермальная вода, экстракт алоэ вера, экстракт зеленого чая, экстракт лайма, экстракт лимона, экстракт яблока, экстракт мяты, экстракт бергамота, настой гамамелиса, масло лимона
Двухфазное средство содержит комплекс термальной воды и активного кислорода, благодаря чему эффективно очищает кожу от водостойкого макияжа, не нарушая липидный барьер кожи. Содержит термальную воду (5000мг), экстракт алоэ вера, зеленого чая, лайма, лимона, яблока, мяты, бергамота, настой гамамелиса, масло лимона и т.д.


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Средство двухфазное для снятия макияжа The Saem Natural Condition Sparkling Lip & Eye Remover 155мл - стоимость товара 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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