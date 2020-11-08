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Диагональная форма бальзама идеальна для нанесения. Нежная тающая текстура бальзама обогощает питательными элементами и поностью тает на губах. Содержит кокосовое масло, касторовое масло масло авокадо. Бальзам прекрасно впитывается в кожу, насыщая ваши губы ценными маслами кокоса, ши, семян манго и авокадо. После применения бальзама губы приобретают мягкость, гладкость. Пропадают трещинки и шелушения

Помада-бальзам для губ The Saem Saemmul Conditioning Lipbalm 03 Vital 3,3g - этот товар вы можете купить по цене 0 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.