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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD01 Untouchable 4,5гр

Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD01 Untouchable 4,5гр

Артикул: 227708
  • Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD01 Untouchable 4,5гр - фото 1
  • Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD01 Untouchable 4,5гр - фото 2
Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD01 Untouchable 4,5гр - фото 1
Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD01 Untouchable 4,5гр - фото 2
770 руб. 
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Артикул: 227708
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий, увлажняющий
Текстураплотная
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem RD01 Untouchable RD01 Untouchable
КоллекцияThe Saem Kissholic Lipstick Glam Shine
Страна бренда Южная Корея
Увлажняющая губная помада, обладающая глянцевой структурой и ярким, стойким пигментом. Создает равномерное, глянцевое покрытие.


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Самовывоз невозможен
Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD01 Untouchable 4,5гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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