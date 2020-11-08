Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|полоски для носа
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|очищающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Secret Pure Nose Clear Kit
|Применение
|на очищенную кожу носа наклеить первый пластырь на 15-20 минут, затем второй – на 10-15 минут, третий пластырь – на 5-10 минут
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|50 мл
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