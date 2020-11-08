Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр

Простой в использовании, но при этом очень эффективный уход за кожей Т-зоны. Патчи, пропитанные эссенцией, позволяют очистить кожу носа от черных точек. Очищение происходит в 3 этапа. Первый пластырь: позволяет открыть поры. Второй пластырь: помогает очистить раскрывшиеся поры от загрязнений и сальных пробок. Третий пластырь: сужает очищенные поры, увлажняет и смягчает кожу, выравнивает ее тон. Результат использования этих пластырей – чистая кожа без черных точек, а также заметное сужение пор.