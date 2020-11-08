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Пенка для умывания The Saem Phyto Seven Oil-to-Foam Cleanser 180мл

Артикул: 227626
Пенка для умывания The Saem Phyto Seven Oil-to-Foam Cleanser 180мл
1 270 руб. 

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Артикул: 227626
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, питающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Phyto Seven Oil-to-Foam Cleanser
Применениенанесите средство на сухую кожу, промассируйте до растворения макияжа, затем добавьте воды, промассируйте до появления пены. после умойтесь теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл180 мл
Активные компонентыпантенол, экстракт портулака, масло жожоба, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт тимьяна, экстракт шалфея
Гипоаллергенное средство для очищения кожи от косметических продуктов и различного рода загрязнений. Сочетает в себе свойства очищающего масла и пенки для умывания. Масляная текстура растворяет загрязнения и макияж, пенка создает очищающий финиш. Не требует вторичного умывания.


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Пенка для умывания The Saem Phyto Seven Oil-to-Foam Cleanser 180мл – стоимость товара 1270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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