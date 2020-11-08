Пенка для умывания The Saem Phyto Seven Oil-to-Foam Cleanser 180мл

Гипоаллергенное средство для очищения кожи от косметических продуктов и различного рода загрязнений. Сочетает в себе свойства очищающего масла и пенки для умывания. Масляная текстура растворяет загрязнения и макияж, пенка создает очищающий финиш. Не требует вторичного умывания.