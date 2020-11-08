Пенка для умывания The Saem Phyto Seven Oil-to-Foam Cleanser 180мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|пенка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий, питающий, увлажняющий
|Коллекция
|The Saem Phyto Seven Oil-to-Foam Cleanser
|Применение
|нанесите средство на сухую кожу, промассируйте до растворения макияжа, затем добавьте воды, промассируйте до появления пены. после умойтесь теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|180 мл
|Активные компоненты
|пантенол, экстракт портулака, масло жожоба, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт тимьяна, экстракт шалфея
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