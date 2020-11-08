Очищающее масло The Saem Phyto Seven Cleansing Oil 200мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|экстракт сои, масло жожоба, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт мелиссы, экстракт мяты, экстракт розмарина, экстракт шалфея, экстракт тимьяна, масло африканского ореха, экстракт бамбука, масло подсолнуха, масло ромашки
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Phyto Seven Cleansing Oil
|Объем, мл
|200 мл
|Применение
|нанесите небольшое количество средства на сухую кожу, мягкими, массирующими движениями, затем добавьте воды, промассируйте снова и смойте теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|масло для лица
|Эффект от использования
|очищающий, увлажняющий
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