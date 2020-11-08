Очищающее масло The Saem Phyto Seven Cleansing Oil 200мл

Гипоаллергенное средство для очищения кожи от косметических продуктов и различного рода загрязнений. Сочетает в себе свойства очищающего масла и пенки для умывания. Фито-комплекс препятствует появлению раздражения и сухости кожи. Натуральные масла способствуют глубокому очищению и сужению пор. Быстро очищает кожу от ороговевших частиц кожи, сложного макияжа, препятствует появлению угрей и камедонов.