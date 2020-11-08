Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Наборы для ухода за лицом
|Тип средства
|набор для ухода за лицом
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|омолаживающий, восстанавливающий, питающий, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Waratah Skin Care
|Применение
|смочить тонером ватный диск и протереть им кожу сразу после умывания, затем нанести эмульсию
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|180+140+20+20 мл
|Активные компоненты
|ниацинамид, керамиды, аденозин, масло виноградных косточек, экстракт телопеи
|Состав набора
|тонер, лосьон
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