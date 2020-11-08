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В составе средств экстракт телопеи, который помогает коже поддерживать ее естественную упругость, способствует глубокому мгновенному увлажнению и поддержанию оптимального уровня влаги в течение долгого времени, а также предупреждает развитие первых признаков старения. Средства оказывают на кожу интенсивнее воздействие: повышают эластичность, увеличивают прочность соединительных тканей, активно восстанавливаеют структуру кожи, повышают тургор, увлажняют, делают мелкие морщинки менее заметными, выравнивают тон кожи, осветляя пигментацию

Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set - стоимость товара 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.