Маска тканевая с красным женьшенем The Saem Pure Natural Mask Sheet Ginseng 20мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска-салфетка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|обновляющий, питающий, тонизирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Pure Natural Mask Sheet
|Применение
|нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 20-30 минут. Затем снимите маску, легкими похлопывающими движениями помассируйте лицо до полного впитывания маски
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|20 мл
|Активные компоненты
|аденозин, бетаин, экстракт женьшеня каллусной культуры, экстракт красного женьшеня
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