Маска тканевая с красным женьшенем The Saem Pure Natural Mask Sheet Ginseng 20мл

Обладает регенерирующим свойством, обновляет клетки кожного покрова, приводит в баланс количество воды в коже, препятствуя обезвоживанию. Питает кожу важными веществами, витаминами и микроэлементами. Обладает тонизирующей активностью, регулирует водно-солевой и белковый баланс кожи, оказывает заживляющее и бактерицидное действие. Гипоаллергенный состав маски, приготовленный посредством ферментации, быстрее и глубже проникает в кожу и лучше ею усваивается. Как и вся линия масок Beaute de Royal омолаживает кожу лица, оказывает расслабляющее и разглаживающее действие