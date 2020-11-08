Маска интенсивная для волос The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack 200мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Маски для волос
|Тип средства
|маска для волос
|Тип волос
|ослабленные, сухие
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|восстанавливающий, укрепляющий, защищающий
|Применение
|волосы увлажняются. Маска равномерно распределяется по всей длине. Выдерживается до 10 минут. Смывается при помощи тёплой воды.
|Коллекция
|The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|200 мл
|Активные компоненты
|масло арганы, лимонная кислота, коллаген гидрализованный, овёс (экстракт ядра), протеины кукурузы, протеины пшеницы, протеины сои
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