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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии The Saem Лосьон с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Essence Lotion 140мл

Лосьон с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Essence Lotion 140мл

Артикул: 227498
Лосьон с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Essence Lotion 140мл
1 730 руб. 

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Артикул: 227498
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средствалосьон для лица
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, антивозрастной, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Waratah Essence Lotion
Применениелосьон нанести на кожу и распределить равномерным слоем легкими поглаживающими движениями, оставить до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл140 мл
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыниацинамид, аденозин, масло виноградных косточек
Лосьон, созданный на основе экстракта Телопеи. Этот ярко-алый цветок является распространенным декоративным растением в Австралии и обладает удивительными свойствами. Именно поэтому он активно используется в корейской косметологии. Экстракт поддерживает естественную упругость кожи, обеспечивает ее глубокое увлажнение и надолго задерживает влагу в клетках, а также предотвращает появление первых признаков увядания.


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Самовывоз невозможен
Лосьон с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Essence Lotion 140мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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