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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Лосьоны для тела The Saem Лосьон для тела "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Lotion-Berry Yard 250мл

Лосьон для тела "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Lotion-Berry Yard 250мл

Артикул: 227483
Лосьон для тела "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Lotion-Berry Yard 250мл
1 400 руб. 

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Артикул: 227483
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Активные компонентымасло оливы, масло арганы, масло зеленого чая, комплекс ягодных экстрактов
КоллекцияThe Saem Urban Breeze Body Lotion-Berry Yard
Объем, мл250 мл
Применениенанесите средство на кожу мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средствалосьон для тела
Эффект от использованияувлажняющий, смягчающий
Парфюмированный лосьон для тела Ягодный аромат обеспечивает интенсивное увлажнение и смягчение кожи, дарит ей длительный сладкий аромат ягод. Препятствует потере влаги. Деликатный уход за кожей тела, благодаря натуральным маслам, обеспечивает мягкое питание и регенерацию клеток кожи


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Лосьон для тела "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Lotion-Berry Yard 250мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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