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Крем солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Cream 40мл

Артикул: 227454
Крем солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Cream 40мл
1 910 руб. 

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Артикул: 227454
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БрендThe Saem
Тип товараСредства защиты от солнца
SPF50+
Активные компонентыэкстракт золотой улитки, экстракт алоэ вера, аденозин, гиалуроновая кислота
Зона применениялицо, тело
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Cream
Объем40 мл
Полдля всех
Применениенанести крем заключительным этапом ухода за кожей за 5-10 минут до выхода на солнце
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
The Saem предлагает надежную защиту кожи от УФ-излучения, а так же великолепный уход. Оптимальное сочетание компонентов в составе крема позволяет не только предупредить солнечные ожоги, но и значительно улучшить состояние кожи, а также замедлить процессы ее старения.


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Крем солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Cream 40мл – стоимость товара 1910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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