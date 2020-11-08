Крем солнцезащитный The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Sun Cream 40мл

The Saem предлагает надежную защиту кожи от УФ-излучения, а так же великолепный уход. Оптимальное сочетание компонентов в составе крема позволяет не только предупредить солнечные ожоги, но и значительно улучшить состояние кожи, а также замедлить процессы ее старения.