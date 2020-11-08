Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл

Применение

возьмите немного крема и нанесите на заранее очищенную кожу. Аккуратно распределите средство по всему лицу лёгкими массажными движениями. Крем можно использовать утром, за 10-15 минут до нанесения макияжа, или вечером — за 1 час до сна.