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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 1.25 Creamlatte 4мл

Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 1.25 Creamlatte 4мл

Артикул: 227392
Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 1.25 Creamlatte 4мл
820 руб. 
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Артикул: 227392
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 1.25 Creamlatte 4мл
КоллекцияThe Saem Mineralizing Creamy Concealer
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл4 мл
Консилер легкой, нежной текстуры эффективно маскирует недостаки кожи, улучшает эластичность, благодаря особо питательной формуле, основанной на комплексе натуральных масел. Маскирует кожные пятна различного рода происхождения, пигментацию, веснушки, следы пост-акне и т.д. Препятствует окислению излишков кожного себума. Создает тончайшее покрытие.


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Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 1.25 Creamlatte 4мл - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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