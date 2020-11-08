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Кисть для нанесения румян The Saem Mini blusher brush

Артикул: 227375
Кисть для нанесения румян The Saem Mini blusher brush
110 руб. 
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Артикул: 227375
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараИнструменты и аксессуары для макияжа
Вид инструментакисть
КоллекцияThe Saem Mini blusher brush
Страна бренда Южная Корея
Упаковка и состав наборакисть, блистер
Мини-кисть для румян. Натуральный удлиненный ворс одним движением набирает необходимое количество средства и комфортно распределяет его полупрозрачным равномерным слоем. Плотно прижатые у основания нежные ворсинки не выпадают и не царапают даже чувствительную кожу. Легко моется и по мере необходимости может использоваться для нанесения других рассыпчатых косметических средств. Благодаря компактности станет незаменимым аксессуаром для тех, кто предпочитает освежить макияж в любое время дня, создавая эффект естественного и здорового румянца.


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Кисть для нанесения румян The Saem Mini blusher brush - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 110 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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