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Кисть для нанесения масок The Saem Pack Brush

Артикул: 227373
Кисть для нанесения масок The Saem Pack Brush
170 руб. 
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Артикул: 227373
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараИнструменты и аксессуары для макияжа
Вид инструментакисть
КоллекцияThe Saem Pack Brush
Страна бренда Южная Корея
Упаковка и состав наборакисть, блистер
Контурная кисть для нанесения на лицо кремовых масок. Плоский кончик с упругим качественным ворсом позволяет быстро и аккуратно распределить косметические средства по коже, создавая тонкий равномерный слой. При соприкосновении с лицом тонкие щетинки не доставляют неприятного ощущения, обеспечивая эффект легкого массажа. Плотно собранные ворсинки не выбиваются и добираются даже до труднодоступных мест на лице. Очень легко моется и не становится после этого жесткой.


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Кисть для нанесения масок The Saem Pack Brush - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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