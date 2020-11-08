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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Гель для тела минеральный The Saem Iceland Hydrating Soothing Gel 300мл

Гель для тела минеральный The Saem Iceland Hydrating Soothing Gel 300мл

Артикул: 227333
  • Гель для тела минеральный The Saem Iceland Hydrating Soothing Gel 300мл - фото 1
  • Гель для тела минеральный The Saem Iceland Hydrating Soothing Gel 300мл - фото 2
Гель для тела минеральный The Saem Iceland Hydrating Soothing Gel 300мл - фото 1
Гель для тела минеральный The Saem Iceland Hydrating Soothing Gel 300мл - фото 2
550 руб. 

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Артикул: 227333
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствагель для тела
Полдля всех
Эффект от использованияпитающий, освежающий, увлажняющий, успокаивающий
КоллекцияThe Saem Iceland Hydrating Soothing Gel
Применениенаносите гель на кожу мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентыминеральная вода, экстракт морских водорослей, экстракт арктических ягод
Успокаивающий гель содержит минеральную воду (98%), экстракт морских водорослей, экстракт арктических ягод. Средства серии оказывают на кожу интенсивное увлажнение, сохраняя и поддерживая естественный гидролипидный слой. Помогают предотвратить потерю влаги кожей, сохраняет ее водный баланс. Гель обладает активным седативным действием, обеспечивает кожу богатым минеральным запасом веществ.


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Гель для тела минеральный The Saem Iceland Hydrating Soothing Gel 300мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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