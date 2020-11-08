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Гель для душа содержит экстракт цветов ванили, экстракт черной сои, экстракт кунжута, экстракт бобов, масло сладкого миндаля, масло оливы, масло жожоба, экстракт папайи и т.д. Гель для душа укрепляет кожу, питает и увлажняет, препятствует возникновению шелушения кожи, увеличивает эластичность и защищает кожу. Средство обладает гипоаллергенной формулой, создает пышную пену, очищает кожу от ежедневных загрязнений.

Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.