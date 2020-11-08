Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Гели для ванны и душа
|Тип средства
|гель для душа
|Эффект от использования
|очищающий, укрепляющий, питающий, увлажняющий
|Коллекция
|The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash
|Применение
|вспеньте средство при помощи мочалки, промассируйте кожу тела. После смойте пену теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|300 мл
|Активные компоненты
|экстракт цветов ванили, экстракт черной сои, экстракт кунжута, экстракт бобов, масло сладкого миндаля, масло оливы, масло жожоба, экстракт папайи
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