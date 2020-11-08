Гель для душа The Saem Urban Delight Body Shower Gel Blossom 400мл

Гель для душа, в основу которого входит экстракт герани и лаванды со сладким цветочным ароматом Гель отлично пенится, создавая густую и мягкую пену, которая освобождает кожный покров от загрязнений и отшелушивает ороговевший слой, выравнивая тон кожи и увлажняя.