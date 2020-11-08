Гель для душа The Saem Urban Delight Body Shower Gel Blossom 400мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Гели для ванны и душа
|Тип средства
|гель для душа
|Эффект от использования
|очищающий, отшелушивающий
|Коллекция
|The Saem Urban Delight Body Shower Gel
|Применение
|нанести средство на влажную мочалку, хорошо вспенить, затем массирующими движениями нанести на тело, немного помассировав смыть теплой водой
|Аромат
|цветочный
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|400 Мл
|Активные компоненты
|экстракт герани, экстракт лаванды
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