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Гель для душа The Saem Urban Delight Body Shower Gel Blossom 400мл

Артикул: 227323
Гель для душа The Saem Urban Delight Body Shower Gel Blossom 400мл
1 210 руб. 

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1 090 руб. 

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Артикул: 227323
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БрендThe Saem
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствагель для душа
Эффект от использованияочищающий, отшелушивающий
КоллекцияThe Saem Urban Delight Body Shower Gel
Применениенанести средство на влажную мочалку, хорошо вспенить, затем массирующими движениями нанести на тело, немного помассировав смыть теплой водой
Ароматцветочный
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл400 Мл
Активные компонентыэкстракт герани, экстракт лаванды
Гель для душа, в основу которого входит экстракт герани и лаванды со сладким цветочным ароматом Гель отлично пенится, создавая густую и мягкую пену, которая освобождает кожный покров от загрязнений и отшелушивает ороговевший слой, выравнивая тон кожи и увлажняя.


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Самовывоз невозможен
Гель для душа The Saem Urban Delight Body Shower Gel Blossom 400мл - по цене 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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