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ББ крем The Saem Saemmul Perfect Pore BB 02 Natural Beige 15мл

Артикул: 227304
  • ББ крем The Saem Saemmul Perfect Pore BB 02 Natural Beige 15мл - фото 1
  • ББ крем The Saem Saemmul Perfect Pore BB 02 Natural Beige 15мл - фото 2
ББ крем The Saem Saemmul Perfect Pore BB 02 Natural Beige 15мл - фото 1
ББ крем The Saem Saemmul Perfect Pore BB 02 Natural Beige 15мл - фото 2
710 руб. 

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Артикул: 227304
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип кожижирная, проблемная, комбинированная
ТонThe Saem 02 Natural Beige
КоллекцияThe Saem Saemmul Perfect Pore BB
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл15 мл
Расширенные поры портят настроение, из-за них кожа выглядит неровной и рыхлой. Для того, чтобы визуально уменьшить расширенные поры, сделать их менее заметными используются специальные маскирующие средства. ББ крем от The Saem с легкой шелковистой текстурой легко распределяется по коже, создает тонкое и естественное покрытие, маскируя и сглаживая расширенные поры, а также другие кожные несовершенства. Кроме маскирующих функций, крем обеспечивает и уходовое действие: увлажняет, питает и смягчает кожу, регулирует работу сальных желез, предупреждает появление жирного блеска, а также успокаивает раздражения, уменьшает покраснения и осветляет пигментацию.


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Самовывоз невозможен
ББ крем The Saem Saemmul Perfect Pore BB 02 Natural Beige 15мл - стоимость товара 710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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