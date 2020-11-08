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Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE

Артикул: 227263
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  • Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 7
  • Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 8
  • Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 9
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 1
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 2
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 3
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 4
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 5
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 6
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 7
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 8
Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - фото 9
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227263
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БрендHappy Baby
Тип товараИгрушка-пазл
Вес, кг0.73
Звуковые эффектынет
Комплектацияигровые панели, фишки, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 3 лет
Световые эффектынет
ART-PUZZLE – творческая игра, в процессе которой из красочных фишек и карточек «рождаются» изображения предметов и животных, а порой и целые сюжетные картины. Игровой набор состоит из поля, разноцветных фишек и карточек с забавными картинками. Набор можно хранить в коробочке, которая одновременно служит и подставкой для игрового поля. Чтобы начать игру, нужно установить игровое поле на ящичек, а затем выбрать понравившуюся картинку и положить сверху. Готово! Можно начинать творить! Задача ребенка – правильно распределить цветные фишки по карточкам. Малыш подбирает подходящие по цвету фишки и заполняет все свободные отверстия на карточке. Ура! Картинка составлена – теперь можно приступать к следующей и заполнять её разноцветными фишками. Составляя мозаичные картинки, малыш фантазирует, что немаловажно, ведь фантазия служит мощным двигателем психосоматического развития. Яркие карточки с изображениями животных или предметов обязательно понравятся малышу. Таких картинок в комплекте 12 штук, благодаря чему у ребенка всегда есть возможность выбрать то, что ему больше нравится. Малышу также можно предложить поиграть в мозаику и без использования картинок, ведь детской фантазии и воображению нет предела. Начать лучше с простых фигур. Помогите построить малышу дорожку, составить кружок или квадрат. Чем больше малыш будет «рисовать» картинками, тем быстрее он перейдет к более сложным мозаичным рисункам: сможет составить солнышко, цветок или домик. Задача взрослого – расширить границы игры: покажите ребенку, что из мозаики можно построить красивые сюжетные картины. Начните, например, со сказки про Колобка. Ребенок с удовольствием будет смотреть на только что составленную картинку и рассказывать сказку. В наборе 46 цветных фишек. Плюсом является то, что имеются и фишки в виде глазок, которые «оживляют» картинки с животными. Фишки легко вставлять и вынимать, они идеально вкладываются в отверстия игрового поля. Фишки достаточно крупные, и малышу будет удобно держать их в руке и совершать игровые действия. Помимо сборки узоров и картинок, можно использовать мозаику и в качестве вспомогательного материала для обучения математике. В процессе игры с фишками родители познакомят малыша с количественным счетом, цветом и формой. Мозаика также прекрасно подходит и для развития детского внимания и памяти. Просто выложите узор и предложите ребенку его запомнить, а затем поменяйте форму или цвет фишек. Игра с мозаикой развивает воображение, тренирует мелкую моторику рук, образное мышление и художественный вкус. Процесс создания рисунка из мозаики воспитывает и развивает внимательность, целенаправленность и наблюдательность. Веселая мозаика станет любимой игрой малыша: играя с ней, он почувствует себя настоящим волшебником, способным создать свой собственный мир!


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Игрушка-пазл Happy Baby ART-PUZZLE - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
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