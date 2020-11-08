Набор игрушек Happy Baby MECHANIX

MECHANIX – это набор красочных зубчатых колёс разного размера, которые при правильном расположении передают друг другу движение. В набор входят 3 больших и 3 маленьких колеса. Благодаря присоскам, шестерёнки крепятся к любой гладкой поверхности в произвольной последовательности. Что же произойдет, если из обычных колес собрать цепь и предложить маленькому волшебнику покрутить одно из них? Чудеса! Шестерёнки «оживают»! Одна шестерёнка активирует другую и приводит в движение всю цепь! Как же интересно наблюдать за таким превращением: из простых колес получается удивительный механизм, послушный детскому прикосновению. Ваш ребенок не останется равнодушным! Сперва малышу нравится придумывать свои комбинации шестерёнок и наблюдать за результатом. Детской фантазии нет границ! В дальнейшем ребёнку интересно будет узнать, что волшебные шестерёнки используются во многих механизмах: часах, игрушках, машинах, насосах, а также в детских каруселях. В синем колесе (точно будет именно в синем?) имеется специальное углубление для пальчика ребёнка. Его удобно использовать для вращения шестерёнок. MECHANIX – это увлекательный и весёлый способ изучить основы механики и логики.