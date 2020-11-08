Развивающая игрушка Happy Baby HAPPYPHONE

HAPPYPHONE является незаменимой игрушкой для современного малыша!HAPPYPHONE – это многофункциональная игрушка с музыкальными кнопками, имитацией фотоаппарата и камеры, а также голосовым сообщением. Копируя маму и папу, разговаривающих по телефону, малышу не обойтись без своего мобильного телефона. Копирование взрослых развивает фантазию, творческий стержень, помогает ребенку влиться во взрослую жизнь! HAPPYPHONE поможет малышу не только разговаривать с близкими, друзьями, но и научит счету от «1» до «3», а также развеселит мелодиями. HAPPYPHONE станет другом для малыша, он будет побуждать ребенка к речевой активности и обогащать словарный запас. В любой момент малыш может позвонить своим близким и друзьям, чтобы поделиться секретами, радостью и печалью. Поднять настроение и расширить кругозор помогут забавные звуки и звуки домашних животных. Привить музыкальный слух помогут классические и танцевальные мелодии. Привлекателен HAPPYPHONE наличием кнопки, нажав на которую, раздается щелчок фотоаппарата