Музыкальная погремушка Happy Baby PENGUIN LO-LO

Внешний вид игрушки располагает к себе и вызывает положительные эмоции: подвижные глазки, красный клювик, милый хохолок и широко расставленные крылышки делают игрушечного пингвина милым и трогательным! Рассматривая пингвинчика, малыш знакомится с окружающим миром и развивает воображение. Игрушка-погремушка в виде дружелюбного пингвинчика порадует ребёнка с самых первых дней жизни, ведь она таит в себе множество сюрпризов. Нажатие на хохолок пингвинчика активирует своеобразный булькающий звук-приветствие! Если потрясти игрушку, то малыш услышит звуки, которые издают разноцветные бусины, перекатывающиеся внутри прозрачной ручки. Этот звук побуждает малыша реагировать на его источник, тем самым развивая слуховую активность. Если потрясти погремушку с усилием, пингвинчик порадует всех весёлой мелодией и миганием красного клювика! Как только малыш станет капризным, будет тянуть в рот свои пальцы и все окружающие предметы, на помощь поспешит прорезыватель-пингвинчик. Его мягкие крылышки отлично подойдут для массажа дёсен и облегчат боль при прорезывании зубов. Благодаря небольшому размеру и круглой ручке игрушку удобно держать в маленькой ладошке. Пингвинчик составит чудесную компанию Вашему малышу во всех его путешествиях!