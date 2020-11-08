Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST

Погремушка FLOWER TWIST – это прекрасный подарок ребёнку с самого раннего возраста. Яркие лепесточки сделаны из мягкого безопасного материала, малыш будет их покусывать в период прорезывания зубов: прорезыватель массирует дёсны и снимает болевые ощущения. Круглая ручка-держатель погремушки удобна для захвата и удерживания рукой. При повороте ручка издает громкий звук-треск, развивая слуховое восприятие ребёнка. Яркий цветочек располагается на гибком стержне, что позволяет сгибать погремушку в разные стороны. Очень интересно наблюдать за тем, как цветочек возвращается в исходное положение при каждом сгибании. На стержень нанизаны 3 разноцветных колечка, которые ребёнок будет ощупывать, поднимать и опускать, развивая тактильные ощущения и мелкую моторику рук.