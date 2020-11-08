Развивающая игрушка Happy Baby TODDY

Игрушка TODDY — это прежде всего смех и улыбка. Клоун подарит малышу море положительных эмоций! Эта игрушка будет не только источником веселья и забав, но и поможет развитию основных психических процессов, двигательных навыков, тактильных ощущений и эмоциональной сферы малыша.