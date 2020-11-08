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Развивающая игрушка Happy Baby TODDY

Артикул: 227225
  • Развивающая игрушка Happy Baby TODDY - фото 1
  • Развивающая игрушка Happy Baby TODDY - фото 2
  • Развивающая игрушка Happy Baby TODDY - фото 3
Развивающая игрушка Happy Baby TODDY - фото 1
Развивающая игрушка Happy Baby TODDY - фото 2
Развивающая игрушка Happy Baby TODDY - фото 3
359 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227225
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БрендHappy Baby
Тип товараРазвивающая игрушка
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 0 мес.
Световые эффектынет
Игрушка TODDY — это прежде всего смех и улыбка. Клоун подарит малышу море положительных эмоций! Эта игрушка будет не только источником веселья и забав, но и поможет развитию основных психических процессов, двигательных навыков, тактильных ощущений и эмоциональной сферы малыша.


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Самовывоз невозможен
Развивающая игрушка Happy Baby TODDY - стоимость товара 359 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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