Развивающая игрушка Happy Baby FUNBALL

Игрушка FUNBALL — настоящая находка для детей, которые любят игрушки с подвижными элементами. По всей поверхности шарика располагаются вращающиеся рельефные колечки. Изучая их, малыш обнаружит, что каждое колечко при вращении создаёт свой уникальный треск и ощущение. FUNBALL — это не только увлекательная игрушка, но и отличный тренажер для развития мелкой моторики и внимания.