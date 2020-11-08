Набор игрушек Happy Baby SENSOMIX LIGHT

SENSOMIX LIGHT - эффективное средство для развития рук ребенка, улучшения мелкой моторики, а также разработки мышц. Мячики - это источник детского позитива, активного отдыха и радости от игры, а также первые шаги на пути к активному спорту. Набор состоит из 6 мячиков, которые отличаются по цвету, размеру и форме. Малышу будет приятно брать их в руки и перемещать. А мамы могут использовать комплекта в качестве аксессуаров для детского массажа.