Погремушка Happy Baby MOO-RING

Погремушка MOO-RING (милая игрушечная мордочка коровы, закрепленная на ручке-держателе) вызовет только положительные эмоции у малыша, ведь веселой коровке так и хочется улыбнуться в ответ. На держателе имеются 8 съемных рельефных колечек. Когда малыш трясет погремушку, колечки ударяются друг о друга и создают шумовой эффект. Удобная форма игрушки позволяет ребенку комфортно удерживать ее в руке. Вскоре малыш научится задействовать обе руки во время игры: одной он будет держать погремушку, а другой - перебирать и передвигать рельефные колечки, ощупывая каждое из них. Каждое колечко имеет уникальную рельефную поверхность: шишечки, пупырышки, рубчики и т.д. Немаловажно и то, что колечки являются съемными - их легко можно помыть. Играя с такой погремушкой, малыш приобретает новые знания и двигательные навыки, а зрительное сосредоточение и удержание взгляда на двигающемся предмете благоприятно отражаются на развитии координации руки и глаза. Желаем Вашему малышу новых открытий и хорошего настроения!