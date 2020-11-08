Развивающая игрушка Happy Baby CLACKY

Прозрачный корпус погремушки позволяет наблюдать за увлекательным перемещением разноцветных шариков через различные движущиеся препятствия. Внутреннее пространство погремушки разделено на 3 секции, в каждой из которых находится свой движущийся механизм, препятствующий движению шариков. Достаточно перевернуть игрушку – и наслаждаться завораживающим зрелищем того, как разноцветные шарики стремительно мчатся вниз, преодолевая препятствия и создавая богатое сочетание звуков. Игрушка принесет много радости и восторга вашему малышу!. Играть с такой чудесной погремушкой можно бесконечно долго, ведь ребенку будет интересно наблюдать за тем, как скатываются шарики, а шумовой эффект от их движения привлечет его внимание. Поворачивая погремушку-пирамидку в разные стороны и весело гремя, малыш вскоре научится переворачивать и другие предметы во время игры. Погремушка имеет обтекаемую форму и приятна на ощупь, поэтому игра с ней приносит исключительно положительные эмоции. Удобная конструкция погремушки позволяет малышу крепко удерживать ее в руке. Занимательная погремушка Clacky станет прекрасным подарком ребёнку, научит его наблюдать за предметами, а также поспособствует развитию цветового восприятия, воображения, логики, слуха и моторики!