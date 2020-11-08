Набор игрушек для ванной Happy Baby GENIUS

Набор GENIUS превратит купание ребенка в веселое и познавательное занятие. Цветные легкие буквы и цифры могут плавать на воде и прилепляться к стене, если их намочить. Раннее знакомство с алфавитом и цифрами способствует отличным успехам в учебе в дальнейшем