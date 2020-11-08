Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES

Набор игрушек для купания IQ-Bubbles превратит купание вашего ребенка в веселую игру. Игрушки изготовлены из безопасных материалов и подходят для детей с рождения. Разноцветные пузыри в виде шариков на присосках не только превратят процесс купания в удовольствие, но и помогут в развитие творческих и интеллектуальных способностей. С помощью присосок малыш может крепить яркие шарики к гладким поверхностям ванной комнаты или соединять между собой в разных вариациях! Игрушки стимулируют развитие у ребенка координации движений, мелкой моторики и зрительной координации.