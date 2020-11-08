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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Mophie Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч красный

Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч красный

Артикул: 227053
  • Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч красный - фото 1
  • Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч красный - фото 2
Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч красный - фото 1
Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч красный - фото 2
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227053
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БрендMophie
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh5000
Одновременная зарядка двух устройствда
Макс. выходной ток, А2
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)есть
Переходник на micro USBнет
Индикатор зарядаесть
Цветкрасный
Вес, г136
Размеры, мм119х69х13
Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч представляет собой стильный внешний аккумулятор повышенной емкости. Обладая парой интерфейсов USB-A, он способен быстро заряжать два совместимых устройства одновременно. Сам девайс заряжается через порт Lightning.


Теги товара: На 5000 mAh, Для iPhone.


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Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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