Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black

Mophie Charge Stream Powerstation — мощный и функциональный внешний аккумулятор, с помощью которого можно заряжать сразу 2 устройства. Благодаря поддержке технологии беспроводной зарядки Qi можно заряжать флагманские смартфоны компании Apple и прочие устройства с поддержкой технологии Qi. А порт USB позволит зарядить любые другие гаджеты с помощью кабеля. Сам Mophie Charge Stream Powerstation заряжается через порт USB Type-C. Корпус выполнен из высококачественных материалов и имеет покрытие Soft-touch.