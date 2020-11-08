Автомобильное зарядное устройство Mophie Charge Stream Vent Mount

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mophie
|Тип товара
|Зарядное устройство
|Выходной ток, A
|2
|Длина провода
|1.5 м
|Разъем подключения
|micro USB
|Цвет
|черный
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв